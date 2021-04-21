أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (21 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 01:59 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

واستقر الدولار عند 4.48 دينار، واليورو عند 5.39 دينار، بينما تراجع الجنيه الاسترليني إلى 6.24 دينار من 6.26 دينار.

في حين ارتفع سعر الإيوان الصيني إلى 0.69 دينار من 0.68 دينار، والين الياباني إلى 4.15 دينار من 4.14 دينار، في حين ثبتت الليرة التركية عند 0.55 دينار،، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، زاد الدرهم الإماراتي قرشا إلى 1.22 دينار من 1.21 دينار، بينما انخفض الدينار التونسي إلى 1.62 دينار من 1.63 دينار، بينما ثبت الدينار الجزائري عند 0.33 دينار، والريال السعودي عند 1.19 دينار.

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