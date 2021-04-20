رئيس الوزراء المصري يصل إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 03:47 مساء
الدبيبة يستقبل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له في طرابلس، 20 أبريل 2021. (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له إلى طرابلس في زيارة إلى ليبيا.

ويبدأ رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ليبيا على رأس وفد مصري رفيع المستوى؛ لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. 

ومن المقرر أن يناقش رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره المصري عديد المواضيع المتعلقة بأوجه التعاون الليبي - المصري في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية، ومن بينها عودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

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