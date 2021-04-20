«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 12:22 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على ساحل الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية، تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى الجبل الأخضر، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.5 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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