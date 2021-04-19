أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (19 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 01:44 مساء

استقرت العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الإثنين، (19 أبريل 2021) في ثاني أيام الأسبوع.

وحافظت العملة الأميركية على سعرها عند 4.49 دينار، كما استقر اليورو عند 5.38 دينار، والإيوان الصيني عند حاجز0.68 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.23 دينار، مقابل 6.21 دينار أمس، كما ارتفع الين الياباني إلى 4.14 دينار، مقابل 4.13 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.19 دينار، وبقى الدرهم الإماراتي عند 1.22 دينار، كما استقر الدينار التونسي عند 1.62 دينار، فيما استقر الدينار الجزائري عند 0.34 دينار.

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