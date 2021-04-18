عودة معمل لإنتاج الغازات بحقل «جالو» للخدمة بعد توقفه لأكثر من عام ونصف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 12:56 صباحا
عودة معمل لإنتاج الغازات بحقل «جالو» للخدمة بعد توقفه لأكثر من عام ونصف، 17 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)

أعلنت شركة الواحة للنفط إتمام أعمال صيانة معمل لإنتاج النيتروجين والأكسجين بحقل «جالو»، السبت، بعد أكثر من عام ونصف من توقفه التام.

وأوضحت الشركة في بيان، أن مهندسي وفنيي أقسام الميكانيكا والآلات الدقيقة والإنتاج تمكنوا، السبت، من إتمام أعمال صيانة معمل إنتاج النيتروجين والأكسجين بحقل «جالو» رغم «عدم توفر قطع الغيار»، لافتة إلى البدء «فورًا» في التجهيز لعملية التشغيل، والشروع في تعبئة أسطوانات النيتروجين.

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وأكدت أن تشغيل المعمل سيسهم في توفير المواد  اللازمة لعمل أقسام الصيانة، وكذلك تحفيز الآبار النفطية، مثمنة «دور المستخدمين بكل مواقعهم في تذليل العقبات وتسيير الأعمال بطريقة آمنة وفعالة».

عودة معمل لإنتاج الغازات بحقل «جالو» للخدمة بعد توقفه لأكثر من عام ونصف، 17 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)
عودة معمل لإنتاج الغازات بحقل «جالو» للخدمة بعد توقفه لأكثر من عام ونصف، 17 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)
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