فرار 20 مهاجراً من مخيم احتجاز في بني وليد

مهاجران يتناولان الإفطار المقدم من جمعية خيرية في بني وليد. (الإنترنت)

استطاع أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي مساء أمس الجمعة الفرار من مخيم يحتجزهم فيه مهربون جنوبي مدينة بني وليد.



وقامت جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة بتوفير وجبات الإفطار لهؤلاء المهاجرين وتوفير مكان آمن لوجودهم، بالتعاون مع مديرية الأمن ببني وليد ومنظمة البيت الآمن التي تأوي عددا من المهاجرين.



وأوضح عضو جمعية السلام للإغاثة ببني وليد هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» أن هناك عددا من المهاجرين لا يزال البحث عنهم جاريا من قبل الأهالي بالمدينة، يتجاوز عددهم 30 مهاجرا كانوا من بين الفارين.



وذكر بن لامة أن هؤلاء المهاجرين يحملون عدة جنسيات عربية وأفريقية منها المصرية والسودانية.