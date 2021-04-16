النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اجتياز قدرات الجهاز حاجز مليون متر مكعب/يومي.
وكتب الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، «بفضل الجهود المبذولة من جميع العاملين بالمنظومات، تم اجتياز حاجز، 1,000,000 متر مكعب/يومي».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء