النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 09:17 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اجتياز قدرات الجهاز حاجز مليون متر مكعب/يومي.

وكتب الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، «بفضل الجهود المبذولة من جميع العاملين بالمنظومات، تم اجتياز حاجز، 1,000,000 متر مكعب/يومي».

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