النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي

أحد خزانات النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اجتياز قدرات الجهاز حاجز مليون متر مكعب/يومي.

وكتب الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، «بفضل الجهود المبذولة من جميع العاملين بالمنظومات، تم اجتياز حاجز، 1,000,000 متر مكعب/يومي».