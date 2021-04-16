وكالة تركية تبحث تطوير الآثار في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 01:22 صباحا
وفد الوكالة التركية للتعاون والتنسيق خلال لقاء في غدامس، 15 أبريل 2021. (فيسبوك)

توصل أعضاء في المجلس البلدي غدامس وممثلون عن قطاع الثقافة والترات وجهاز التطوير إلى تفاهمات مع وفد الوكالة التركية للتعاون والتنسيق حول إمكانية مساهمة الوكالة في تطوير بعض المزرارات السياحية كالمتحف وبعض المرافق المتهالكة داخل المدينة القديمة والتي لها علاقة بالتاريخ المشترك الليبي التركي.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي غدامس، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يواصل الوفد التركي زيارته للمدينة، حيث أعرب غياث الدين قارتبة رئيس الوفد و ممثل الوكالة بطرابلس عن سعادته بهذا اللقاء واستعداده التام لنقل هذه الأفكار والمقترحات إلى الدولة التركية وتحويلها إلى واقع معاش.

تبع هذا اللقاء عرض تقديمي عبر الفيديو لبعض المشاريع المقترج تنفيذها عبر هذه الوكالة واختتم اللقاء بتقديم بعض الهدايا الرمزية من الصناعات التقليدية، حسب المجلس البلدي غدامس.
 

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