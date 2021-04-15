الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (8 - 15 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 08:50 مساء
أسعار صرف الرسمية والموازية للعملات الأجنبية والعربية أمام الدينار هذا الأسبوع. (بوابة الوسط)

انخفض السعر الرسمي لصرف الدولار في تعاملات الأسبوع مقابل الدينار الليبي بفارق هامشي، لكنه سجل ارتفاعًا في السوق الموازية هذا الأسبوع.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، تراجعت العملة الأميركية بفارق قرش واحد مسجلة 4.50 دينار اليوم الخميس مقابل 4.51 دينار الخميس الماضي، كما انخفض الجنيه الاسترليني في التعاملات الأسبوعية بفارق قرش واحد مسجلًا 6.20 دينار مقابل 6.21 دينار، فيما صعد سعر اليورو بفارق قرشين اثنين مسجلًا 5.38 د‫ينار مقابل 5.36 دينار.

وفي السوق الموازية، صعد سعر العملة الأميركية هذا الأسبوع بفارق خمسة قروش مسجلًا 5.12 دينار، الخميس، مقابل 5.07 دينار نهاية الأسبوع الماضي، كذلك ارتفع اليورو بفارق 13 قرشًا إلى 6.08 دينارمقابل 5.95 دينار الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين زاد الجنيه الاسترليني بفارق ثمانية قروش مسجلًا 6.95 دينار مقابل 6.87 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

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