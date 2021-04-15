البعثة الأممية تدعم وزارة الداخلية في مكافحة الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 02:52 مساء
وكيل وزارة الداخلية يلتقي مع منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في طرابلس، 15 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشيباني، اليوم الخميس، مع الأمين العام المساعدة منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من رؤساء الأقسام بمكتب الوكيل.

وخلال اللقاء، الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس، اتفق الجانبان على «وضع استراتيجية عمل لحلحلة كل العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة والإدارات المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع المنظمات الدولية»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون والدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية، وخلص إلى «جملة من النتائج الداعمة لاستراتيجية وزارة الداخلية في هذا الملف»، وفق البيان.

وكيل وزارة الداخلية يلتقي مع منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في طرابلس، 15 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)
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