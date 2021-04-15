طرابلس الأكثر تسجيلا لإصابات ووفيات وحالات الشفاء من «كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 01:55 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد تسجيلها 198 حالة من إجمالي 513 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا.

وحسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، فقد حلت مصراتة ثانية مع 65 إصابة، تليها زوارة (32)، ثم زليتن وبني وليد (25)، والزاوية المركز (20)، وجنزور (18)، وصبراتة والشاطئ وترهونة وسرت (12).

إضافة إلى تسع في طبرق وقصر بن غشير، وثمانٍ في اسبيعة وسبها، وسبع في جادو، وست في مسلاتة، وخمس في سوق الخميس امسيحل ودرنة، وأربع في الزاوية الغرب والسائح، وثلاث في خليج السدرة والبوانيس، واثنتين في باطن الجبل والعامرية، وحالة واحدة في قصر الأخيار ومرزق وتازربو والسواني بن آدم ويفرن.

- 513 إصابة جديدة و39 حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

وتصدرت طرابلس أيضًا قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بعدما حصدت 421 حالة من إجمالي 595 أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم البلاد، تليها مصراتة (65)، واسبيعة (32)، وسبها (26)، وسرت والزاوية المركز (22)، ودرنة (4)، ومسلاتة (3).

وبالنسبة لحالات الوفاة الـ39، فقد حصدت طرابلس 26 حالة متصدرة القائمة، تليها صبراتة وغريان والزنتان وسوق السبت ودرنة بحالتين لكل منها، ثم مسلاتة وبني وليد وجنزور بحالة لكل منها.

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