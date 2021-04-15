لليوم الثاني.. «الكهرباء»: لا طرح للأحمال الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 01:36 مساء
أعمال صيانة خط بمنطقة وادي الربيع جنوب شرق طرابلس (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم وجود طرح للأحمال بالشبكة العامة للكهرباء، بمختلف مناطق ليبيا، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، وفق ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

والسبت، أكد مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى توزيع الأحمال خلال الشهر بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية».

وقال الفلاح، على هامش افتتاح مركز الطاقة رقم «1» بمركز مصراتة الطبي، إن «ذروة الاستهلاك في شهر رمضان ستكون من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً»، متوقعًا طرح الأحمال خلال هذه الفترة، وفق تصريحات نقلتها عنه قناة «ليبيا» الرسمية.

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