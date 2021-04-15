«مكافحة المخدرات»: ضبط 325 كيلوغرام حشيش في أجدابيا وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 09:59 صباحا
ضبط 300 كيلوغرام حشيش في أجدابيا، 14 أبريل 2021. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

تمكن أعضاء مكافحة المخدرات من ضبط 300 كيلوغرام من مخدر الحشيش في أجدابيا، إضافة إلى 25 كيلوغراما من المخدر نفسه في طبرق، على ما أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن أعضاء مكافحة المخدرات فرع أجدابيا تمكنوا من ضبط 300 كيلوغرام من مخدر الحشيش (3 قناطر) بعد ورود معلومات إلى مدير الفرع تفيد بوجود شاحنة قادمة من طرابلس تحمل هذه الكمية من المخدر.

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وفي طبرق، تمكن أعضاء التحري بالتعاون مع مديرية أمن طبرق وفرع مكافحة المخدرات في المدينة من ضبط ثلاثة أشخاص مصريي الجنسية متلبسين ببيع المخدرات وبحوزتهم 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

ضبط 300 كيلوغرام حشيش في أجدابيا، 14 أبريل 2021. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)
ضبط 300 كيلوغرام حشيش في أجدابيا، 14 أبريل 2021. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)
ضبط 25 كيلوغرام حشيش في طبرق، 14 أبريل 2021. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)
ضبط 25 كيلوغرام حشيش في طبرق، 14 أبريل 2021. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)
ضبط 25 كيلوغرام حشيش في طبرق، 14 أبريل 2021. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)
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