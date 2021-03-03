ضبط 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش بالحدود الليبية - التونسية - الجزائرية

المخدرات التي جرى ضبطها بالحدود الليبية الجزائرية التونسية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، ضبط 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش بالحدود الليبية - التونسية - الجزائرية قبل دخولها البلاد، من قبل أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نالوت غرب البلاد.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الكمية جرى ضبطها بعد رصد مركبتين نوع «تويوتا كرايزر» قادمتين من الأراضي التونسية من قبل أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نالوت.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مطاردة المركبتين وإصابة المركبة الأولى بأعيرة نارية وهي محملة بالمخدرات، بينما لاذوا بالفرار بالمركبة الأخرى إلى الأراضي التونسية، مشيرة إلى أن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في نالوت قاموا بسحب المركبة والرجوع بها إلى مقر الفرع.

المخدرات على متن السيارة التي جرى ضبطها بالحدود الليبية الجزائرية التونسية. (وزارة الداخلية)

السيارة التي كان على متنها المخدرات وجرى ضبطها بالحدود الليبية الجزائرية التونسية. (وزارة الداخلية)