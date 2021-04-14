شكري يناقش مع كوبيش مستجدات الأزمة الليبية

كوبيش ووفد من البعثة الأممية خلال لقائهم مع سامح شكري ووفد من الخارجية المصرية. (الخارجية المصرية)

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش الأزمة الليبية بما فيها من جوانب سياسية وعسكرية، خلال لقاء جمعهما في القاهرة اليوم الأربعاء.



وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الوزير شكري أكد «استمرار مصر في بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها».



وشدد شكري على أهمية« التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها؛ إضافة إلى ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام».



وأشار إلى دعم مصر لـ«أعمال لجنة 5+5 المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية».



كما أطلع كوبيش الوزير المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.