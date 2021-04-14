شكري يناقش مع كوبيش مستجدات الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 11:09 مساء
كوبيش ووفد من البعثة الأممية خلال لقائهم مع سامح شكري ووفد من الخارجية المصرية. (الخارجية المصرية)

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش الأزمة الليبية بما فيها من جوانب سياسية وعسكرية، خلال لقاء جمعهما في القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الوزير شكري أكد «استمرار مصر في بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها».

وشدد شكري على أهمية« التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها؛ إضافة إلى ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام».

وأشار إلى دعم مصر لـ«أعمال لجنة 5+5 المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية».

كما أطلع كوبيش الوزير المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يندد بتصريحات رئيس الوزراء الإيطالي «المبتذلة» بعدما وصفه بـ«ديكتاتور»
دولى
عقوبات ومكافآت لحض الصينيين على تلقي اللقاح
طب وصحة
«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
«المركزي»: 20.38 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي في 2020
ليبيا
وزير الخارجية الأميركي: حان وقت إعادة القوات المنتشرة في أفغانستان
دولى
دبي تسمح للمطاعم بالعمل في نهار رمضان دون تغطية الواجهات
اقتصاد
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام البايرن
رياضة عالمية
إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في مباريات «اليورو»
رياضة عالمية
نكسة لحملة التلقيح العالمية مع تعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
بايدن يقترح على بوتين عقد قمة «في دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المفتاح لحياة أطول