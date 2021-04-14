«المركزي» يعلن أسعار العملات الرئيسية مقابل الدينار (14 أبريل 2021)

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار عدد من العملات الدولية أمام الدينار الليبي في تعاملات، اليوم الأربعاء، بالسوق الرسمية.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار بفارق هامشي عند 4.50 دينار مقابل 4.51 دينار أمس، فيما ارتفع سعر صرف اليورو قرشًا واحدًا، مسجلًا 5.38 د‫ينار مقارنة بـ5.37 في تعاملات أمس، حسب ما أظهر جدول العملات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني قرشًا واحدًا، مسجلًا 6.20 د‫ينار، فيما ارتفع الفرنك السويسري مسجلًا 4.89 د‫ينار مقابل 4.88 د‫ينار أمس. في حين واصلت الليرة التركية استقرارها عند 0.55 د‫ينار، والايوان الصيني عند 0.68 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2 دينار، والدرهم الإماراتي 1.22 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي، والدينار الجزائري 0.34 دينار، والدرهم المغربي 0.50 دينار.