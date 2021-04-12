كوبيش يهنئ الليبيين بمناسبة رمضان ويدعو السلطات لتقديم الخدمات وتوحيد المؤسسات الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 11:03 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

هنأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مجددا الدعوة للسلطات الليبية للعمل معا من أجل تقديم الخدمات وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف للإجراء الانتخابات.

وقال كوبيش في بيان وزعته البعثة الأممية عبر منصاتها الإعلامية، اليوم الاثنين، «يحتفل الليبيون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار ودون صوت البنادق، وبات باستطاعتهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم في سلام آملين أن يتمكنوا من  تجاوز خلافاتهم والعمل معاً لبناء مجتمع موحد ديمقراطي وذو سيادة، ينعمون فيه بالازدهار».

وأضاف أن «هذا الشهر هو شهر الصبر والصفح، وهو أيضا شهر السلام والاستقرار والتسامح»، متمنيا لكل الليبيين رمضاناً مباركاً وسعيداً، أملاً أن تكون هذه المناسبة «فرصة لتتحقق أخيراً المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية».

وأشاد المبعوث الأممي بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بإطلاق المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا. داعيا جميع الأطراف إلى «استلهام روح هذا الشهر الكريم وإطلاق كافة المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفياً في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا، معتمدين على الزخم الشعبي الحالي في البلاد».

وشدد كوبيش قائلا: «في شهر الرحمة والإنسانية نرجو ألا تنسوا معاناة وبؤس العديد من الليبيين النازحين والسجناء والمعتقلين والمحرومين، وكذلك اللاجئين والمهاجرين والمحتجزين الأجانب، الذين يكابدون العيش في ظروف لا تطاق».

وجدد المبعوث الأممي دعوته للسلطات الليبية «للعمل معًا لتوفير الخدمات للشعب الليبي وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتكاتف الجهود لتحقيق مطالب الليبيين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر من هذا العام».

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