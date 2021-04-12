«الأرصاد» يعلن توقعات الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 09:46 صباحا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، إذ تتحول الرياح إلى شمالية غربية مع نهاية مساء اليوم الإثنين على مناطق غرب ليبيا، وتسجل الحرارة انخفاضًا على هذه المناطق خلال الأيام الثلاثة. 

وقال المركز إن الانخفاض متوقع أن يشمل المناطق الشرقية من يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس متقلب مع أجواء ساخنة مصحوبة برياح شرقية إلى جنوبية شرقية على غالب مناطق البلاد، اليوم، وتنشط هذه الرياح على بعض الأماكن، وتسبب إثارة للغبار.

كما توقع المركز تكاثر السحب على المناطق الغربية خاصة مناطق الجبل الغربي، وقد يتخللها مطر خفيف.
 

خريطة لتحركات الرياح في ليبيا، 12 أبريل 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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