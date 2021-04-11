«الكهرباء»: تنفيذ خط خشبي بشكل عاجل لإمداد تاورغاء بالكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 01:47 صباحا
مسؤولون بشركة الكهرباء في موقع انهيار برج كهرباء في تاورغاء جراء الرياح، 10 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة الكهرباء، الأحد، تنفيذ خط خشبي «30ك ف» بشكل «عاجل» بهدف تغذية تاورغاء بالتيار الكهربائي بعد انقطاع التيار الكهربائي عنه جراء سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الرياح تسببت في سقوط أربعة أبراج ضغط عالي في تاورغاء، لافتة إلى العمل بالخط الخشبي إلى حين صيانة الأبراج المنهارة.

- انقطاع الكهرباء عن تاورغاء نتيجة سوء الأحوال الجوية

والسبت، تفقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، رفقة عدد من المسؤولين بالشركة، دائرة توزيع تاورغاء للاطلاع على جهودها في إمداد المدينة بالكهرباء. وتخللت الزيارة مشاهدة عرض مرئي يوضح الجهود المبذولة لتغذية جميع الأحياء والمراكز الحيوية بمنطقة تاورغاء منذ العام 2018 وحتى الآن.

من أعمال صيانة برج كهرباء في تاورغاء انهار جراء الرياح، 10 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة برج كهرباء في تاورغاء انهار جراء الرياح، 10 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
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