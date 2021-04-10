وقفة احتجاجية بوادي الشاطئ تنديدا باستمرار اختفاء أبوبكر التامزوي

نظم مواطنو بلديات الشاطئ بقرية ونزريك الشاطئ، بدعم من أعيان ومشايخ وحكماء وادي الشاطئ اليوم السبت، وقفة احتجاجية تنديدًا باستمرار الإخفاء القسري لأبوبكر التامزوي منذ العام 2015 وحتى الآن.
وأكد المحتجون، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، استمرار وقفاتهم واعتصاماتهم حتى يتحمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولياتهم وإعلان مصير التامزوي، وأسباب خطفه وإخفائه.
وشغل أبوبكر التامزوي مناصب إدارية عدة في قطاع التعليم على مستوى المنطقة الجنوبية بين العامين 1986 و1990، كما عين أمينًا للجنة الشعبية في وادي الشاطئ بين العامين 2001 و2004.