وقفة احتجاجية بوادي الشاطئ تنديدا باستمرار اختفاء أبوبكر التامزوي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 10 أبريل 2021, 10:58 مساء
وقفة احتجاجية بوادي الشاطئ تنديدًا باستمرار اختفاء أبوبكر التامزوي، 10 أبريل 2021. (رمضان كرنفودة)

نظم مواطنو بلديات الشاطئ بقرية ونزريك الشاطئ، بدعم من أعيان ومشايخ وحكماء وادي الشاطئ اليوم السبت، وقفة احتجاجية تنديدًا باستمرار الإخفاء القسري لأبوبكر التامزوي منذ العام 2015 وحتى الآن.

وأكد المحتجون، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، استمرار وقفاتهم واعتصاماتهم حتى يتحمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولياتهم وإعلان مصير التامزوي، وأسباب خطفه وإخفائه.

وشغل أبوبكر التامزوي مناصب إدارية عدة في قطاع التعليم على مستوى المنطقة الجنوبية بين العامين 1986 و1990، كما عين أمينًا للجنة الشعبية في وادي الشاطئ بين العامين 2001 و2004.

وقفة احتجاجية بوادي الشاطئ تنديدًا باستمرار اختفاء أبوبكر التامزوي، 10 أبريل 2021. (رمضان كرنفودة)
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