تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبة عامة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 09:20 مساء
الاحتفال بالانتهاء من أعمال تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبه عامة، 10 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)

نظمت بلدية بنغازي، اليوم السبت، احتفالية لمناسبة الانتهاء من أعمال صيانة وترميم مقر المجلس التشريعي «البرقاوي» سابقًا وتحويله إلى مكتبة عامة.

والمشروع ممول من برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبوشر العمل فيه تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، وجهاز المدن التاريخية بنغازي، وفق ما نشرت البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن المقرر وضع مجسمات وصور ومعلومات داخل المقر تجسد «الرمزية» التي يمثلها في تاريخ ليبيا، حيث شهد محاكمة صورية أقامها الاحتلال الإيطالي لشيخ الشهداء عمر المختار.

وحضر الاحتفالية ممثلون عن أسرة شيخ الشهداء عمر المختار، وأسرة المجاهد الفضيل بوعمر، وأسرة المجاهد يوسف بورحيل، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحربي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، والممثل لبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، ومدير جهاز المدن التاريخية والي العبيدي، ومسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي محمد شنبش.

- بالصور.. افتتاح بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا»

عميد بلدية بنغازي يتسلم المشروع
وفي نهاية الاحتفالية، تفقد الحضور جناح معرض الكتب والمجلات، الذي أقامته دور نشر ومكتبات عدة، فيما قدم مدير إدارة المطبوعات أنور الشويهدي، شرحًا عن الكتب المعروضة.  

ووقع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وممثل برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، محاضر تسليم مشروع المكتبة ومشروع صيانة قسم العناية وحديثي الولادة بمستشفى طب وجراحة الأطفال، ومشروع صيانة كورنيش بنغازي.

كما أجرى المسؤولان زيارة إلى مشروع صيانة الكورنيش، وغرسا عددًا من الأشجار في الموقع، بحضور ومساهمة أعضاء منظمة «من الأرض إلى البحر» الليبية .

وتفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مشروع ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، رافقه خلالها علي الحبري، وأسرة شيخ الشهداء عمر المختار، حيث اطلعوا جميعًا على سير العمل بالمشروع.

الاحتفال بالانتهاء من أعمال تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبه عامة، 10 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
الاحتفال بالانتهاء من أعمال تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبه عامة، 10 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
الاحتفال بالانتهاء من أعمال تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبه عامة، 10 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
الاحتفال بالانتهاء من أعمال تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبه عامة، 10 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
الاحتفال بالانتهاء من أعمال تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبه عامة، 10 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
الاحتفال بالانتهاء من أعمال تحويل مقر المجلس التشريعي في بنغازي إلى مكتبه عامة، 10 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن إعدام 3 جنود بتهمة «الخيانة العظمى»
عربى
الأهلي بنغازي يصل إلى جنوب أفريقيا دون 9 من نجومه بعد رحلة 10 ساعات
رياضة محلية
4 مباريات جديدة في الدوري الليبي الممتاز.. السبت
رياضة محلية
حفلة تاريخية لبوتشيلي في مدائن صالح السعودية
ثقافة وفن
العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انطلاق «مرسيدس CLS» موديل 2022 رسمياً