بالصور.. افتتاح بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 10:01 مساء
من افتتاح بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا». (بلدية بنغازي)

افتتحت بلدية بنغازي مساء الأربعاء بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا»، وشارك في الافتتاح عبر الإنترنت - الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نيتو.

ووفق المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، فإن المشروع يهدف إلى إعادة دور بيت المدينة الثقافي بحيث يمكن من خلاله تفعيل النشاط الثقافي والفني في البلدية.

حضر الافتتاح عضوا مجلس النواب إبراهيم الزغيد والهادي الصغير، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التابع للحكومة الموقتة محمود المجبر، وممثل عن المصلحة العامة للآثار الدكتور صالح عقاب، ومدير عام جهاز المدن التاريخية نويجي العرفي.

يشار إلى أن مشروع صيانة وترميم بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا» ممول من برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ويشرف على تنفيذه مكتب المشروعات بالبلدية بالتنسيق مع جهاز المدن التاريخية.

من افتتاح بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا». (بلدية بنغازي)
من افتتاح بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا». (بلدية بنغازي)
من افتتاح بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا». (بلدية بنغازي)
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