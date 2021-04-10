شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الثانية بمشروع محطة أوباري الغازية لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 09:03 مساء
محطة كهرباء أوباري الغازية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن نجاح فريق الاختبارات التشغيلية في تشغيل الوحدة الثانية بمشروع محطة أوباري الغازية لأول مرة، بقدرة 150ميجا وات.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه سيتم ربط الوحدة على الشبكة الكهربائية العامة في الأيام القادمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 3 آلاف متر أسلاك ضغط عالٍ من قبل خارجين على القانون بإدارة توزيع طرابلس.

شركة الكهرباء: سرقة 3 آلاف متر أسلاك ضغط عال وفصل التيار عن أجزاء واسعة بمنطقة الكريمية

 

وبحسب بيان للشركة، تم اليوم السبت سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ على خط الإرسال، من بروش الإرسال التابع لدائرة الكريمية، بإدارة توزيع طرابلس، مما تسبب في فصل التغذية على أربعة محولات ومحطة جاهزة.

وقالت الشركة إن هذا العمل الإجرامي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من منطقة الكريمية.

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