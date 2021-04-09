أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 10:15 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بداية من غد السبت، على أغلب مناطق ليبيا، مع هبوب رياح نشطة نسبيًا على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، الجمعة، بين 20 و26 درجة مئوية، وتكون على مناطق الجنوب بين 27 و34، ولا تتجاوز 17 على مناطق الجبل الأخضر، فيما تسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق مع رياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة نسبيًا ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وفق نشرة الأحوال الجوية الصادر عن المركز.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة،  تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعةح ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 19-24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مراده:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15-20 درجة مئوية، بينما لا تتجاوز 27 درجة على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعةح ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27-34 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة  السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31-34 درجةمئوية.

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