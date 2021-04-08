«الصحة العالمية» تعلن وصول أول دفعة من لقاح «استرازينيكا» إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 10:40 مساء
لقطة مثبتة من مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا للحظة وصول عقار لدفعة الأولى من لقاح «استرازينيكا» ضد مرض «كوفيد 19» إلى ليبيا. (تويتر)

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الخميس، وصول الدفعة الأولى من لقاح «استرازينيكا» ضد مرض «كوفيد 19»  عبر مرفق «كوفاكس».  

وقالت المنظمة في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «يمثل هذا الحدث لحظة تاريخية أخرى للتعبير عن التضامن العالمي و المساواة في توزيع اللقاح».

ويوم السبت، قالت المنظمة إن الشحنة تقدر بـ57 ألفا و600 جرعة، موضحة في أحدث تقرير لها حول الاستجابة الصحية أن «كوفاكس» خصصن عددًا أوليًا من 292 ألفا و800 جرعة من «أسترازينيكا» إلى ليبيا في حين وافقت السلطات الليبية على اعتماد لقاحات «فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا» للاستخدام في البلاد، خلال حملة التطعيم مع اعتماد جميع اللقاحات الأربعة من قبل منظمة الصحة العالمية.

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