وليامز تتحدث عن دور أميركا المستقبلي في العملية السياسية في ليبيا

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، سابقا ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

رأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سابقًا ستيفاني وليامز أن «واشنطن من الممكن أن تلعب دورًا أساسيًا في المستقبل لاستخدام الالتزام الأميركي الجديد مع المؤسسات المتعددة الأطراف في دعم العملية التي تسهلها الأمم المتحدة في ليبيا».

وقالت وليامز، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، إن «الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر شرط لا غنى عنه للشعب الليبي الذي يريد أن ينتخب قادته بشكل ديمقراطي»، مضيفة إن« توحيد المؤسسات السيادية والدفاع أمر مرغوب فيه جداً من الشعب الليبي وسيصبح مفيدًا في ضوء الانتخابات، فيما يمكن أن يلعب المجتمع الدولي دوراً في تشجيع العملية السياسية»، وفقاً لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.

وردا على سؤال عما إذا كان وقف إطلاق النار في ليبيا أقوى في هذه المرحلة، قالت وليامز إن «رؤية الهدوء و الحفاظ عليه شيء مشجع، فيما لا تزال اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع»، موضحة أن «النوايا الحسنة للمجتمع الدولي ستكون حيوية خلال الأسابيع والأشهر القادمة».

ولم تبتعد وليامز عن أجواء المشهد الليبي بعد مغادرة منصبها في ختام ملتقى جنيف، إذ شاركت في جلسة مناقشة افتراضية أجراها السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في الخامس من مارس الماضي تحت شعار «المرأة الليبية في المقدمة» مع خمس سيدات «قياديات»، وكانت ضيفة في الحوار.

اتصالات مع حفتر

وتحدثت وليامز خلال المقابلة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف شهر فبراير الماضي، إذ أشارت وليامز إلى أنها أجرت اتصالات متكررة مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر و مع جميع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا في الأيام التي سبقت اجتماع الحوار السياسي الليبي في جنيف، فيما أكد دعمه القوي للعملية السياسية.

وأعربت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا في المقابلة عن الأمل في أن تستمر الحكومة الإيطالية الحالية برئاسة ماريو دراغي في «ضمان تقديم الدعم الاستثنائي للأمم المتحدة وخريطة الطريق الخاصة بها في ليبيا».

وتوقعت المسؤولة الأممية السابقة أن «تواصل الحكومة الإيطالية بقيادة دراغي في ضمان الدعم الاستثنائي للأمم المتحدة وخارطة الطريق». وذكرت وليامز أن «إيطاليا لعبت دورًا مفيدًا وحاسمًا جداً عبر سفارتها و عبر المشروعات والبرامج لمساعدة الليبيين».