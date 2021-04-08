شراكات استثمارية وأمنية في زيارة الدبيبة إلى أبو ظبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 12:23 صباحا
الدبيبة لدى استقباله في أبو ظبي.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعزيز العلاقات بين ليبيا والإمارات وإقامة شراكات في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية.

وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية، منتصف ليل الأربعاء، إن اللقاء الذي جرى في قصر الحصن بأبوظبي ركز على «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك». وخلاله، عبر الدبيبة عن تطلعه لـ«موقف دولي موحد اتجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة، وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها».

أما محمد بن زايد، فشدد على أن «العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا أخوية وراسخة، وأنه يتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة الشعبين الشقيقين»، وفق البيان.

كما هنأ بن زايد، الدبيبة بمناسبة حصول الحكومة على الثقة مجلس النواب «مما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الحكومة وأدائها مسؤولياتها»، مجددا التأكيد على دور «السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا».

وتابع بأن «دولة الإمارات دائماً إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية».

وأطلع الدبيبة ولي عهد أبو ظبي على «آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء والتحضير للإنتخابات».

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