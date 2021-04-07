السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 11:09 مساء
الحويج يكرم إحدى ليبية شاركت في مهرجان القاهرة الدولي للتمور، 7 أبريل 2021 (السفارة الليبية في القاهرة)

كرم القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق مصباح الحويج صباح اليوم الأربعاء منتجي التمور الليبية الذين شاركوا في مهرجان القاهرة الدولي للتمور والذي اختتم فاعلياته في 5 أبريل الجاري؛ ووعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية إلى مصر. 

وقالت السفارة الليبية في بيان مساء الأربعاء، إن الحويج أثنى على المشاركين «لتحليهم بالروح الوطنية وحرصهم على المشاركة في هذا المحفل التسويقي الهام رغم كل الصعاب التي واجهتهم»، مشيراً إلى ضرورة «تقديم كل دعم ممكن للمصدر الليبي ليحظى انتاجه بالمكانة التي يستحقها، وهو ما ينسجم مع استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية (ليبيا أولاً)».

وأشار البيان إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه المنتج الليبي في الدخول إلى الأسواق المصرية، ووعد الحويج بإدراج هذا الملف ضمن الملفات التي ستبحثها اللجنة الليبية المصرية المشتركة في أول اجتماع قادم.

الحويج في لقائه مع الليبيين المشاركين في مهرجان القاهرة الدولي للتمور، 7 أبريل 2021 (السفارة الليبية في القاهرة)
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