المنقوش والجرندي يتفقان على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين ليبيا وتونس

لقاء المنقوش والجرندي بمقر الخارجية التونسية. الأربعاء 7 أبريل 2021. (الخارجية التونسية)

اتفقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي على «تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق في كل ما من شأنه دعم الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال المساعي والتحركات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجلس الأمن».

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، صدر عقب لقاء الوزير عثمان الجرندي ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، التي وصلت إلى العاصمة التونسية صباح اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية لها إلى تونس منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

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وعبر الجرندي، في مستهل اللقاء مع المنقوش، عن ارتياحه لنسق العلاقات الثنائية المتميزة بين الجارتين، تونس وليبيا، منوهًا إلى أهمية زيارة المنقوش إلى تونس، التي تأتي بعد الزيارة الناجحة التي أداها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى طرابلس يوم 17 مارس الماضي.

وأكد الجرندي، خلال اللقاء، على ما توليه تونس من أهمية «للعلاقات الاستراتيجية مع الشقيقة ليبيا والإرادة السياسية الصادقة التي تحدو البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات»، مشيرًا إلى أن الجانب التونسي بصدد الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيري الشؤون الخارجية، التي اتفق الطرفان على عقدها أثناء زيارة الرئيس قيس سعيد إلى طرابلس.

لقاء المنقوش والجرندي بمقر الخارجية التونسية. الأربعاء 7 أبريل 2021. (الخارجية التونسية)