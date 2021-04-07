«الآلية الثلاثية» التابعة لـ«الصليب الأحمر» تجتمع في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 05:40 مساء
من اجتماع «الآلية الثلاثية» التابعة للصليب الأحمر في تونس، 7 أبريل 2021. (الصليب الأحمر)

نظمت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» اجتماعًا لمدة ثلاثة أيام في تونس العاصمة لـ«الآلية الثلاثية»، ضم ممثلين عن «القوات المسلحة الليبية من الشرق والغرب».

«الآلية الثلاثية» أنشئت كمبادرة من اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في العام 2019 خلال المرحلة النشطة من النزاع في ليبيا، حسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وحضر الاجتماع، الذي عُقد في الفترة من الخامس من أبريل إلى السابع من نفس الشهر، عشرة من كبار المسؤولين العسكريين والمستشارين القانونيين، خمسة منهم يمثلون اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية في الغرب، وخمسة آخرون ينتمون إلى لجنة القانون الدولي الإنساني في الشرق.

واستعرض المشاركون مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها في الأشهر الثمانية عشر الماضية كجزء من هذه الآلية، وناقشوا أيضًا طرقًا لمزيد التعاون في ظل تطور الوضع السياسي، حيث انصب التركيز على تكثيف المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الحوار حول قضايا الحماية، لا سيما حول ملف المفقودين والأشخاص المحرومين من حريتهم، حسب البيان.

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