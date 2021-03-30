«الصليب الأحمر» تؤكد استعدادها لتقديم الدعم الكامل للكوادر القضائية والعدلية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 05:27 مساء
لقاء وزيرة العدل مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (وزارة العدل)

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حرصها على تقديم الدعم الكامل للكوادر القضائية والعدلية في ليبيا، مثمنة جهود وزارة العدل ودعمها للجانب الحقوقي، وحرصها الدائم فيما تكفله القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال لقائه مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، في مكتبها بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوازرة، أيمن الفيتوري، وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المختار شنان.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي «ضمن التعاون المشترك» بينها واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، موضحة أنه تناول «الخدمات الطبية والإنسانية» التي تقدمها اللجنة للسجناء، وكذلك أوجه الدعم المقدم للمدنيين في أوقات الأزمات، كما تطرق لموضوع بناء القدرات للسلطات المحلية .

وأكدت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن خلال اللقاء على أهمية التعاون الإنساني والحقوقي «لاسيما أن الصليب الأحمر الدولي يمتلك الخبرة الكافية في هذه المجالات»، منوهة بأن الوزارة «من منطلق حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان وحفظ الكرامة البشرية، على استعداد للتعاون بما يخدم الوطن والمواطن». 

لقاء وزيرة العدل مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (وزارة العدل)
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