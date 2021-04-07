وزير المالية المالطي من مصراتة: نريد العمل عن قرب مع الدولة والمدن الليبية

وزير المالية والعمل المالطي خلال اجتماعه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة. (بلدية مصراتة)

قال وزير المالية والعمل المالطي كلايد كورونا، «إن الحكومة المالطية تريد العمل عن قرب مع الدولة الليبية، والمدن الليبية»، وذلك في إطار دعم التوجهات الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري، وفق ما نشرته بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء حديث الوزير المالطي في مؤتمر صحفي، عقده بديوان بلدية مصراتة، التي زارها اليوم الأربعاء، والتقى عميد وأعضاء ووكيل ديوان بلديتها.

وأكد الوزير المالطي خلال المؤتمر الصحفي تطلع رجال الأعمال المالطيين للعمل مرة أخرى في ليبيا، وعودة العلاقات بين مالطا وليبيا، على حد قوله.

وقالت بلدية مصراتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي مع وزير المالية والعمل المالطي كلايد كورونا، ناقش آليات التعاون المشترك في عدة مجالات، أهمها الاقتصادية والتجارية.

- رئيس وزراء مالطا: سنفتتح سفارة وقنصلية في ليبيا قريبًا

- الدبيبة: مالطا لعبت دورًا مهمًّا في حل النزاع الليبي

وتأتي زيارة وزير المالية والعمل المالطي إلى مصراتة بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء روبرت أبيلا إلى العاصمة طرابلس ولقائه كلًّا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

كما اجتمع كلايد كورونا مع وزير المالية خالد المبروك عبدالله في طرابلس يوم الإثنين، وناقش معه قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الشؤون المالية وتبادل المعلومات والتعاون في المجال الجمركي وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة مع وزير المالية والعمل المالطي. (بلدية مصراتة)

اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة مع وزير المالية والعمل المالطي. (بلدية مصراتة)

اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة مع وزير المالية والعمل المالطي. (بلدية مصراتة)