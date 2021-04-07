الكبير يلتقي فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 04:40 مساء
الكبير يلتقي فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية بمكتبه في طرابلس، 7 أبريل 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وقال المصرف في بيان مقتضب، إن الاجتماع الذي عقد بمكتب الصديق الكبير، «سيناقش بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

- «خارجية الوفاق» تعلق على رفض لجنة العقوبات طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة

ورفضت لجنة العقوبات في فبراير الماضي، رسميًّا طلب بلجيكا التصرف في الأموال المجمدة لديها، واستقطاع مبلغ يقدر بنحو 49 مليون يورو، واعتبرت الطلب لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني له، على ما أفاد  مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، الجمعة.

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