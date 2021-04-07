وزير العمل ضيف «هذا المساء» على قناة «الوسط»

وزير العمل علي العابد أبوعزوم، (أرشيفية: حكومة الوحدة)

يحل وزير العمل علي العابد أبوعزوم، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج هذا المساء المذاع على قناة «الوسط»، والذي تقدمه الإعلامية رغدة إبراهيم.

وسيجيب الوزير عن العديد من أسئلة المواطنين حول سوق العمل في ليبيا والملفات والمشكلات المتراكمة في هذا الشأن منذ سنوات.

انقر هنا لتوجيه سؤالك إلى وزير العمل

ومن بين القضايا الملحة المنتظر تناولها خلال اللقاء: «التطورات الخاصة بمبادرة توظيف الباحثين عن العمل من الشباب، التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، والجديد بشأن مسألة الازدواج الوظيفي، والبرامج التدريبية التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع هيئات وطنية ودولية».