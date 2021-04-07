«مكافحة الأمراض»: 969 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

إحدى الكوادر الطبية خلال عمل مسحة للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 711 مصابًا، في حين توفى سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال المركز إنه تسلم 5547 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 4578 عينة وإيجابية 969 آخرين بنسبة 17.5% من إجمالي الحالات المفحوصة، وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع 721 حالة جديدة، و248 مخالطة.

وتوزعت العينات المفحوصة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع (1490 عينة)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (2330)، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (439)، ومختبر المركز المرجعي زليتن (160)، ومختبر فرع المركز الوطني سبها (71)، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد (96)، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق (8)، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (84)، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا (32).

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (1)، ومختبر فرع المركز الوطني سرت (31)، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو (3)، ومختبر بلدية سوق الجمعة (176)، ومختبر مصحة النفط طرابلس (17)، ومختبر مركز سبها الطبي (42)، ومختبر فرع المركز الوطني غريان (156)، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة (1)، ومختبر مركز مصراتة الطبي (140)، ومختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (270).

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 165 ألفًا و287 حالة، بينها 11 ألفًا و326 نشطة، و151 ألفًا و189 شفاء، فيما توفي 2772 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا في مارس من العام الماضي.