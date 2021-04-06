صنع الله يستمع إلى طلبات 6 نائبات بشأن نقص الوقود في الجنوب وأوضاع النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 09:37 صباحا
صنع الله خلال لقائه عضوات بمجلس النواب، 5 أبريل 2021، (مؤسسة النفط)

استمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى طلبات ست عضوات بمجلس النواب، تخص مناطقهن، مثل نقص تزويدات المحروقات خاصة في الجنوب، والظروف الصعبة التي يعانيها النازحون بمنطقة عين زارة.

جاء ذلك في لقاء بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، أمس الإثنين، والنائبات هن فاطمة الصويعي عن أوباري، وحليمة الصادق عن زلطن، وأسماء الخوجة عن عين زارة، ونعيمة دلف عن زليتن، وإبتسام جمعة عن القره بوللي، وفاطمة أبوسعدة عن سبها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشادت النائبات بدور المؤسسة، كما أكدن الوقوف إلى جانبها في جهود للحفاظ على تدفق النفط، مبدين امتنانهن بما تقوم به، خصوصًا في المناطق المجاورة لعملياتها النفطية.

من جانبه، قال صنع الله إن المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة، لن تدخر جهدًا لدعم ومد يد العون لحل بعض المختنقات، بما هو متاح لديها من إمكانات.

وأضاف أن المؤسسة تحاول القيام بواجبها، وهو الحفاظ على استمرار تدفق النفط، في ظل ظروف صعبة وشح في الميزانيات، التي تمكنها من القيام بأعمال الصيانة للمعدات السطحية وخطوط نقل النفط الخام وإصلاح التسربات، وإعادة الإنتاج من الحقول المتضررة والمقفلة حاليًا، التي بعودتها وإعادة تشغيلها سينتعش الاقتصاد الوطني المعتمد على قطاع النفط بشكل كبير.

النائبات في الاجتماع
النائبات في الاجتماع
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