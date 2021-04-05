وفد من كبرى الشركات الصينية يزور ليبيا للمشاركة في خطط إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 02:45 مساء
عاملون بشركة صينية في أفريقيا، (أرشيفية: وال)

يزور وفد اقتصادي تجاري صيني رفيع المستوى لليبيا حاليًّا للتشاور مع السلطات والشركات ورجال الأعمال الليبيين للمشاركة في خطط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإعادة الإعمار والبناء.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الليبية، أن الوفد ضم ممثلين عن شركة «كيمبرلي كابيتال هولدينغ»، المتخصصة في مجال الاستثمار العالمي، ومجموعة من الشركات الحكومية الصينية العاملة في مجال البترول والمعمار وبناء الجسور والكباري والموانئ النفطية والبحرية والبنية التحتية.

وأضافت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، إن مسؤولين حكوميين التقوا وفد الشركات التي تدخل ضمن قائمة أكبر 500 شركة في العالم.

وقالت الوكالة، إن الوفد ركز على إمكانية ليبيا الاستفادة من الخبرات الصينية في عمليات الإعمار والبناء، التي تعتزم السلطات القيام بها.

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