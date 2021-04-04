الدبيبة يجتمع مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 09:01 مساء
اجتماع الدبيبة مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى على مستوى ليبيا.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي حضره وزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحث خلاله الدبيبة التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصةً في ظل جائحة كورونا.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

اجتماع الدبيبة مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
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