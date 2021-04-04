«اللواء 444» ينشر قواته في محيط منطقة طرابلس العسكرية

اللواء 444 ينشر قواته في محيط منطقة طرابلس العسكرية, 4 أبريل 2021. (اللواء 444)

نشر «اللواء 444» قتال، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عددًا من مفارزه في نقاط داخل وعلى محيط منطقة طرابلس العسكرية.

ووفق بيان السبت، انتشرت المفارز في مدن بني وليد وترهونة والعربان ومسلاته والقره بولي وسوق الخميس وقصر بن عشير وصلاح الدين.

وقال البيان، إن هذه الإجراءات كانت بتعليمات من آمر المنطقة العسكرية طرابلس للرفع من الجاهزية.

«اللواء 444» يداهم مهربي بشر في نسمة ويحرر 85 مهاجرا

وفي 22 مارس الماضي، أعلن «اللواء 444 قتال»، تحرير 85 مخطوفين من جنسيات أفريقية خلال مهمّة قتالية داهم فيها أوكار مهربين بمناطق نسمة.

وقال «اللواء 444 قتال»، عبر صفحته على «فيسبوك»، «تمكّنت مفارز اللواء من القضاء على أوكار المجرمين والقبض على 16 مهربًا بالمناطق المستهدفة».

اللواء 444 ينشر قواته في محيط منطقة طرابلس العسكرية, 4 أبريل 2021. (اللواء 444)

اللواء 444 ينشر قواته في محيط منطقة طرابلس العسكرية, 4 أبريل 2021. (اللواء 444)

اللواء 444 ينشر قواته في محيط منطقة طرابلس العسكرية, 4 أبريل 2021. (اللواء 444)

اللواء 444 ينشر قواته في محيط منطقة طرابلس العسكرية, 4 أبريل 2021. (اللواء 444)