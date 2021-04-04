وفد من المفوضية العليا للانتخابات يزور وادي الشاطئ

من زيارة وفد المفوضية العليا للانتخابات إلى وادي الشاطئ, 4 أبريل 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

زار وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس السبت، مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ.

وشهد المكتب، أمس، اجتماعًا ضم كلًا من عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، ومدير إدارة العمليات الصادق الزّكار، ورئيس قسم الدّعم اللوجستي المهندس سالم الحسومي، ورئيس قسم التّدريب والإجراءات الأستاذ عبدالباسط النفّاتي. وبحضور مدير مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ محمد الغول، وموظفي المكتب.

ووفق بيان للمفوضية، اليوم، تأتي هذه الزيارة في إطار الرفع من مستوى جاهزية المكاتب التابعة للمفوضية، والوقوف علي احتياجاتها ومدى استعدادها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح أن مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ هو أحد المكاتب المستحدثة، ويضم في نطاقه ثلاث بلديات؛ هي: (براك - القرضة - إدري).

من زيارة وفد المفوضية العليا للانتخابات إلى وادي الشاطئ, 4 أبريل 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

من زيارة وفد المفوضية العليا للانتخابات إلى وادي الشاطئ, 4 أبريل 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)