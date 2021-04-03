«الصحة العالمية»: لا معلومات متاحة حول وصول 57 ألف جرعة من لقاح «كورونا» إلى ليبيا

مقر منظمة الصحة العالمية.(أرشيفية: الإنترنت)

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنه لا معلومات متاحة حول موعد وصول الشحنة الأولى من اللقاحات إلى ليبيا، التي تقدر بـ57 ألفًا و600 جرعة.

وأوضحت المنظمة، في أحدث تقرير لها حول الاستجابة الصحية أن مرفق «كوفاكس» خصص عددًا أوليًّا من 292 ألفًا و800 جرعة من لقاح «إسترازينيكا» إلى ليبيا، في حين وافقت السلطات الليبية على اعتماد لقاحات «فايزر» و«إسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» و«موديرنا» للاستخدام في البلاد، خلال حملة التطعيم، مع اعتماد جميع اللقاحات الأربعة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وبخصوص الوضع الوبائي يُظهر العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلغ عنها، انخفاضًا بنسبة 21.7% مقارنة بالأسبوع السابق، إذ أبلغ الجنوب عن زيادة بنسبة 4.1% في الحالات الجديدة.

ارتفاع الإصابات في المنطقة الشرقية

وفي الأسبوع 13 من العام، ارتفع عدد الوفيات الجديدة بنسبة 26.2%، مقارنة بالأسبوع الماضي، كما ارتفع معدل الوفيات إلى 206 حالات وفاة، لكل 100 ألف حالة مع زيادة معدل الوفيات إلى 2.8%.

وسجلت المنطقة الشرقية ارتفاعًا بنسبة 46.2%، والغرب بنسبة 25%، بينما سجلت منطقة الجنوب زيادة بنسبة 9% عن الأسبوع السابق.

وعمومًا تشهد المنطقة الشرقية أكبر عدد من الوفيات، وأكبر انخفاض في عدد اختبارات الكشف التي تم إجراؤها.

ويزور خبراء مراقبة الأمراض من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ليبيا حاليًا لتدريب الموظفين على شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للمرض ومقابلة المخبريين الرئيسيين في جميع أنحاء البلاد، وهي المهمة التي بدأت في 25 مارس وتستمر حتى 9 أبريل 2021.

تضارب التصريحات

وتتضارب منذ أشهر تصريحات مسؤولين ليبيين، حول مواعيد وصول الشحنات الأولى من لقاح «كوفيد- 19»، أخلوا بها جميعًا رغم حاجة البلاد العاجلة إلى الشروع في حملة التطعيم للتخفيف من حدة الوضع الوبائي.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، صرح بأن 340 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني ستصل ليبيا خلال أبريل الحالي، موضحًا أن أول شحنة منه تبلغ 96 ألفًااً، وستصل عن طريق مبادرة «كوفاكس»، وأن منظمة «يونيسيف» وعدت ببداية إجراءات شحن الجرعات في الـ29 من مارس المنصرم، وقبل أيام صرح النجار بأن مبادرة «كوفاكس» أجلت تسليم الدفعة إلى 3 أسابيع، وتخفيضها إلى 57 ألف جرعة.

وفي ديسمبر الماضي قال النجار إن ليبيا تعاقدت مع منظمة الصحة العالمية على شراء 2.8 مليون جرعة من لقاح «كورونا» بقيمة 42 مليون دينار.

أما رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا، خليفة البكوش، فأكد في فبراير الماضي، أن اللقاحات المضادة لـ«كورونا» ستصل مطلع أبريل الجاري، وتحديدًا في الرابع منه.