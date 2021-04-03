وزير الصحة يزور بلدية مصراتة ويتفقد المؤسسات الطبية

وزير الصحة في بلدية مصراتة، 3 أبريل 2021. (بلدية مصراتة)

استقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، صباح اليوم السبت، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، والوفد المرافق له من مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام بديوان الوزارة.

وفور استقباله بمقر ديوان المجلس البلدي، تم عقد اجتماع حضره مديرو المراكز الطبية والصحية بالمدينة.

وخلال الاجتماع رحب عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، بالوزير والوفد المرافق له، معرباً عن أمله في أن تدعم الوزارة المؤسسات الصحية بالمدينة، وأن تستكمل مشروعاتها المتوقفة، مثل مركز مصراتة الطبي، ومجمع العيادات بالمدينة؛ لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للمواطن.

فيما قال وزير الصحة إن زيارته تأتي إدراكاً منه لما يعانيه المواطنون، وليقف على المشاكل التي تواجههم، مؤكداً أن لديهم ما يقدمونه للدفع بعجلة الخدمات الصحية إلى الأفضل، موضحا أنه على اطلاع بما يعانيه المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، من نقص في إمكاناته، فضلاً عن توقف أعمال استكمال مركز مصراتة الطبي.

وأوضح عضو المجلس البلدي، ورئيس اللجنة الدائمة للصحة ببلدية مصراتة علي الناظوري، أن زيارة الوزير تأتي انطلاقاً من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، والاطلاع على واقع القطاع الصحي بالبلدية، وتفقد المراكز الصحية، كون الصحة أولى أولويات أي مدينة.

وتابع أن الوزير سيتفقد خلال زيارته عددا من المؤسسات الصحية بالبلدية، ومن بينها مركز مصراتة الطبي، والوقوف على آخر أعمال صيانته وتجهيزه، والمشاركة في افتتاح مركز العلاج الفيزيائي، وفق قوله.

وزير الصحة في بلدية مصراتة, 3 إبريل 2021. (بلدية مصراتة)

وزير الصحة في بلدية مصراتة, 3 إبريل 2021. (بلدية مصراتة)

وزير الصحة في بلدية مصراتة, 3 إبريل 2021. (بلدية مصراتة)