أحوال الطقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة غربًا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الغرب، اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء ستكون معتدلة على المناطق الشرقية، وتنشط الرياح غدًا على غالبية المناطق، وتكون مثيرة للأتربة أحيانًا.

رأس أجدير - سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس صافي إلى قليل السحب، التي تتكاثر تدريجيًّا بداية من مساء يوم الأحد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

الطقس صافي إلى قليل الغيوم على معظم المناطق، في حين تتكاثر السحب اليوم على أقصي الساحل الشرقي وطبرق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس صافي، تظهر به بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.