أحوال الطقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة غربًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 10:54 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الغرب، اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء ستكون معتدلة على المناطق الشرقية، وتنشط الرياح غدًا على غالبية المناطق، وتكون مثيرة للأتربة أحيانًا.

رأس أجدير - سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس صافي إلى قليل السحب، التي تتكاثر تدريجيًّا بداية من مساء يوم الأحد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
الطقس صافي إلى قليل الغيوم على معظم المناطق، في حين تتكاثر السحب اليوم على أقصي الساحل الشرقي وطبرق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس صافي، تظهر به بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس صافي، تظهر به بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلي متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق تاريخي لأحد مؤشرات البورصة الأميركية
اقتصاد
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الكشف عن اتصالات إيطالية ليبية لتوقيع اتفاقية في مجال الطاقة تخص فزان
ليبيا
مفاوضات سرية بين برشلونة ووكيل هالاند
رياضة عالمية
رئيس «المسابقات» يكشف لـ«الوسط» آخر تطورات استئناف الدوري الليبي الممتاز.. ...
رياضة محلية
موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا