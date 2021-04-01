أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالبية المناطق

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس اليوم الخميس على غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة من غد الجمعة على مناطق الغرب، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم السبت.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس صاف إلى قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة الغيوم، تتكاثر أحيانا، خصوصا على أقصى الساحل الشرقي مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طبرق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط هذا الصباح على طبرق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس صاف إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.