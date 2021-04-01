«مكافحة الأمراض»: 717 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

إحدى الكوادر الطبية خلال عمل مسحة للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1023 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وتماثل للشفاء 717 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 6480 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1178 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 2964 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 527 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 140 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 69 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 700 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 13 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 88 عينة.

وتسلم مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 40 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 152 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو خمس عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 29 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، والمختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 110 عينات، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 96 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 256 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 159 ألفا و980 حالة، منها تسعة آلاف و436 نشطة، و147 ألفا و864 متعافى، و2680 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.