نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد تهدد بالدخول في إضراب عام وشامل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 31 مارس 2021, 09:32 مساء
أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة بني وليد أثناء تلاوة البيان. (الإنترنت)

هددت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، بالدخول في «إضراب عام وشامل» في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب أعضاء هيئة التدريس التي جاءت في بيان النقابة العامة الصادر عن اجتماعها الأخير المنعقد بمدينة مصراتة.

وأصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد بيانا أكدت فيه استمرار مطالبتها وفقا لما جاء في بيان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية الأخير لضمان حقوق أعضاء النقابة.

وقالت نقابة بني وليد إن العملية التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وإهمال الجهات التنفيذية بالدولة أدت إلى «زيادة حالات الإصابة بين أعضاء هيئة التدريس وتسجيل حالات وفاة عديدة بين الكوادر التعليمية».

وطالبت النقابة الجهات المسؤولة بضرورة توفير كافة الاحتياجات الوقائية لحماية أعضاء هيئة التدريس، حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه.

كما طالبت النقابة حكومة الوحدة الوطنية بتطبيق قرار المجلس الرئاسي رقم (126) لسنة 2021 بشأن اعتماد علاوة تدريس وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس.

وهددت النقابة في البيان «بصريح العبارة بالدخول في إضراب عام وشامل»، محذرة من أن عواقب هذا الإضراب «ستكون وخيمة على الدولة الليبية في حال عدم تطبيق القرار» الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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