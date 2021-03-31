خبراء من جامعة بنغازي يعرضون على «الرئاسي» مقترحا عن دور القانون في المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 06:17 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي مع الخبراء القانونيين من جامعة بنغازي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عرض خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع، التابع لجامعة بنغازي، على المجلس الرئاسي مقترحًا عن دور القانون في المصالحة الوطنية، وذلك بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأربعاء، مع الخبراء مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي وهم رئيس المركز الدكتور سليمان إبراهيم، ووكيلة المركز الدكتورة جازية اشعيتير والدكتور نجيب الحصادي والدكتور الكوني أعبوده.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن فريق الخبراء قدم خلال اللقاء «مقترحًا عن دور القانون في المصالحة الوطنية الذي قارب المركز على الانتهاء من إعداده للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا، خصوصًا فيما يتعلق بمنهجية المشروع وسنده المجتمعي والعلمي».

وأكد المنفي، خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي على «التأسيس المجتمعي والعلمي والفني للمصالحة الوطنية الشاملة بمستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية» وفق مكتبه الإعلامي.

المنفي واللافي والكوني خلال اجتماعهم مع الخبراء القانونيين من جامعة بنغازي. (المكبت الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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