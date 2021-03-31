الكوني يدعو إلى الاقتداء بالزاوية في إطلاق المحتجزين

الكوني خلال كلمة في مراسم إطلاق عناصر تابعين للقيادة العامة من الزاوية، 31 مارس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إن الزاوية «رمز السلام الآن، وقد سبق لها أن تخلت عن مناصبها لمدينة بنغازي»، معقبًا: «نتذكر وفدها الكبير الذي زار بنغازي ليتنازل لها تحقيقا وإنجاحا للوحدة، وها هي تثبت من جديد أنها السباقة في الصلح والوحدة الوطنية».

جاء ذلك في كلمته بمراسم إطلاق 120 عنصرًا تابعًا للقيادة العامة في مدينة الزاوية.

ودعا الكوني الليبيين إلى «الاقتداء بالزاوية في إطلاق المحتجزين»، مكملًا: «نحن اليوم أحوج من يكون لبعضنا البعض، ونتمنى من الزاوية أن تكون لديها وفود للذهاب إلى برقة، والمساهمة في إطلاق المحتجزين هناك».

وأشار إلى أن المدينة «تعرضت للظلم مرارًا في المناصب والخدمات»، معقبًا: «لكننا نعلم أن قلوبكم كبيرة وتتحلون بالشجاعة والصبر، وبهذه الشجاعة تفرجون عن هؤلاء الشباب».