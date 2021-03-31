عقيلة صالح: نسعى لإيجاد الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات

لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الأممي يان كوبيش. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رغبة المجلس في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال لقاء صالح مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الثلاثاء، في مدينة القبة، بحسب بيان للبعثة الأممية اليوم.

كوبيش يؤكد لرئيس «النواب» ضرورة بذل مزيد الجهود لتنظيم الانتخابات في موعدها

وهنأ المبعوث الخاص المستشار صالح، «على قيادته والتي تجسدت في إعادة توحيد مجلس النواب، وأدت إلى منح الثقة للحكومة الموحدة الجديدة».

كما جدد التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كوبيش يلتقي السائح

ووفق البيان، التقى المبعوث الخاص مع الأمين العام المساعد والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، في طرابلس، حيث أطلعهما السائح على الاستعدادات الفنية واللوجستية الجارية للمفوضية لإجراء الانتخابات الوطنية.

وشدد كوبيش وغانيون على أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم.

وجدد كوبيش التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، بغية تلبية «مطالب الشعب الليبي الساحقة»، والمتمثلة في إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء

كما التقى المبعوث الخاص رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد القمودي الحافي ونوابه وأعضاء المجلس، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الليبي والأممي لدعم القطاع القضائي في البلاد.

وأعرب المبعوث الخاص عن إعجابه بالدور «الهام» الذي لعبته السلطة القضائية، خلال الفترة الماضية في توحيد المؤسسة مع الحفاظ على استقلاليتها وحيادها.

تهنئة وزير الداخلية

في سياق متصل هنأ المبعوث الأممي، وزير الداخلية خالد التجاني مازن، على تعيينه، خلال لقائهما أمس في طرابلس، حيث بحثا الأوضاع الأمنية في ليبيا، وقضايا توحيد المؤسسات، وسبل المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

كما تطرق الاجتماع، الذي حضرته جورجيت غانيون، إلى توحيد المؤسسات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وحماية المهاجرين، والاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات الوطنية ودعم الأمم المتحدة لجهود الوزارة، بما في ذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات.