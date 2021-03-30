كوبيش يؤكد لرئيس «النواب» ضرورة بذل مزيد الجهود لتنظيم الانتخابات في موعدها

لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الأممي يان كوبيش. (مجلس النواب)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، «ضرورة بذل مزيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري» وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

جاء تأكيد كوبيش خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته في القبة شرق ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن اللقاء جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام، وتقدم العملية السياسية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي «أثنى على المجهودات الكبيرة» التي بذلها المستشار عقيلة صالح «في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا».

وأجرى مبعوث الأمم المتحدة في طرابلس لقاءات مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، كما عقد الجمعة، لقاء عبر الاتصال المرئي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وتركزت مناقشات كوبيش على بحث الاستعدادات الجارية للتحضير للانتخابات، خاصة الإطار الدستوري والقانوني الذي سيجرى من خلاله تنظيم الاستحقاق الديمقراطي المرتقب نهاية العام الجاري.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الأممي يان كوبيش. (مجلس النواب)

لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الأممي يان كوبيش. (مجلس النواب)